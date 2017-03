Continuar a ler

O aluno parece ter agido sozinho, apesar de as autoridades terem admitido inicialmente a hipótese de uma segunda pessoa estar em fuga.



Segundo um comunicado da autarquia de Grasse, "dois estudantes dispararam sobre o diretor" da escola Alexis de Tocqueville.



Um ministro francês já confirmou a existência de dois feridos e garantiu que todos os estudantes estão a salvo.



Uma fonte policial, citada pela agência France Presse, adiantou que foram feridas pelo menos duas pessoas neste tiroteio, que ocorreu a meio da manhã, na localidade de Grasse, a cerca de 40 quilómetros de Nice.



O Governo francês emitiu um alerta sobre o ataque, no âmbito de um sistema implementado após os ataques terroristas de Paris em novembro de 2015.



Todas as escolas de Grasse foram encerradas, anunciou na rede social Twitter o reitor de Nice, Emmauel Ethis.



Numa outra mensagem, o responsável pediu aos pais para que não se dirijam para o local, assegurando que "os alunos estão em segurança".



Foi instalada uma célula de crise e os planos particulares de segurança foram ativados, adiantou.



A ministra da Educação francesa, Najat Vallaud-Belkacem vai deslocar-se ao estabelecimento ainda hoje.



"A retirada segura dos alunos está quase terminada e o procedimento de segurança" pelas forças especiais "está em curso", acrescentou o ministério.



A polícia isolou a área em redor do liceu, onde se concentraram vários veículos da polícia e de emergência.



Segundo relatos de residentes que acorreram ao local, alguns estudantes conseguiram sair da escola. As autoridades pediram aos moradores para que não saiam à rua.



As autoridades francesas detiveram esta quinta-feira um aluno, com várias armas, após disparos contra o diretor de um liceu em Grasse, no sul de França, um ataque que motivou um alerta do Governo.De acordo com uma fonte da polícia, foi detido um aluno, de 17 anos, que tinha várias armas na sua posse: uma espingarda, duas pistolas e duas granadas.

Autor: Lusa