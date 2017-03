Continuar a ler

Segundo a mesma fonte estão previstos para hoje 20 voos, partidas e chegadas, dos aeroportos portugueses para Paris-Orly."Aconselhamos os passageiros com destino a Orly que vejam frequentemente o estado dos voos antes de irem para o aeroporto de Lisboa, dado que as companhias aéreas podem ter de tomar a decisão de divergir o seu voo", acrescentou a mesma fonte.Dois voos da TAP com destino a Paris-Orly tiveram hoje de ser divergidos para a pista de Charles de Gaulle, e um terceiro, igualmente com o mesmo destino, e que já se encontrava fechado, "foi adiado pelo menos até ao meio-dia", hora até que aquele aeroporto francês estará fechado segundo as primeiras informações dadas à TAP, explicou fonte da TAP à Lusa.O tráfego aéreo foi hoje "completamente interrompido no aeroporto de Orly, nos arredores de Paris, depois de um homem ter sido abatido pelas forças da ordem, anunciou uma fonte da aviação civil, citada pela AFP.Segundo o Ministério do Interior francês, hoje de manhã, cerca das 7:30 de Lisboa, um homem foi abatido no aeroporto de Orly, em Paris [França], pelas forças da ordem, depois de ter roubado uma arma a um militar do dispositivo de vigilância antiterrorista.Cerca das 7h30 (mais uma hora em Paris), "um homem tirou a arma a um militar e depois refugiou-se numa loja do aeroporto antes de ser abatido pelas forças de segurança", declarou à AFP um porta-voz do Ministério do Interior.A mesma fonte afirmou que não há feridos e, segundo testemunhas, o aeroporto começou a ser evacuado depois do incidente.