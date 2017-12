O antigo futebolista George Weah, atualmente com 51 anos, foi eleito presidente da Libéria, com 61,5% dos votos, contra 38,5% para o vice-presidente Joseph Boakai, anunciou esta quinta-feira a Comissão Eleitoral Nacional liberiana.Weah, que foi o primeiro futebolista africano a vencer a Bola de Ouro, passou pelo Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City e Marselha, tendo terminado a sua carreira no Al Jazira em 2003.Em 1996, quando representava o AC Milan, Weah foi detido no Porto, devido a uma agressão a Jorge Costa, na altura capitão do FC Porto. No final de um jogo da Liga dos Campeões, a 20 de novembro de 1996, no túnel de acesso aos balneários, George Weah deu uma cabeçada a Jorge Costa, tendo-lhe partido o nariz.