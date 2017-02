Continuar a ler





O leque de quase três dezenas de nomes confirmados inclui ainda os presidentes Alejandro Dominguez (CONMEBOL), Victor Montagliani (CONCACAF), David Elleray (Diretor Técnico do IFAB), e a diretora da Divisão de Futebol Feminino da FIFA, Sarai Bareman.



O Football Talks irá abordar sectores chave do futebol, incidindo as competições, os órgãos de comunicação social, a gestão, a comunicação o 'marketing' e até áreas como o digital, os videojogos ou a deteção de apostas suspeitas.

O primeiro-ministro António Costa vai participar na sessão de abertura do Football Talks, em 22 de março, na qual abordará a importância da projeção da imagem de Portugal no mundo, através da seleção nacional, anunciou esta sexta-feira a federação no seu sítio.O Football Talks é um evento organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), de 22 a 24 de março, no Centro de Congressos do Estoril, que contará, entre as três dezenas de nomes já confirmadas, com os presidentes da FIFA, Gianni Infantino, e da UEFA, Aleksander Ceferin.Além de António Costa, a manhã do arranque dos trabalhos contará com o presidente da FPF, Fernando Gomes, e ainda Aleksander Ceferin (UEFA), Gary Stevenson, presidente da liga norte-americana (MLS), e Nuno Teles, da Heineken USA (Governação & Sponsorship), Paul Rawnsley (Sports Business Group Deloitte, Finanças do Futebol), Silvio Vigato (Juventus, Desenvolvimento de negócio e gestão da marca) e Leonardo Jardim (AS Mónaco, Gestão de atletas entre compromissos de clubes e seleções).

Autor: Lusa