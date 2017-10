Continuar a ler

António Costa respondia a Catarina Martins, coordenadora do BE, que no debate quinzenal do parlamento vincou que o Orçamento do Estado (OE) para 2018 deve prosseguir o caminho de recuperação de rendimentos e de aumento de pensões, por exemplo."O aumento [das pensões] tem de ser feito em 2018. Tomamos boa nota da proposta do deputado Jerónimo de Sousa do aumento das pensões em 10 euros (...) mas não chega. Como vamos responder às pessoas que têm carreiras contributivas muito longas e que foram forçados a fazer reformas antecipadas, com penalizações? Como vamos responder aos lesados do PSD/CDS?", questionou a líder do Bloco.Naquele que foi o primeiro debate quinzenal após as autárquicas do passado domingo, Catarina Martins reiterou a necessidade de se "garantir maior progressividade" no IRS."Quanto ao essencial estamos de acordo: a recuperação de rendimentos tem de prosseguir e vai prosseguir", assegurou António Costa, na resposta.Depois, a líder do BE trouxe a debate matérias energéticas, vincando ser necessário o abaixamento da fatura da luz dos portugueses, e no final da sua intervenção Catarina Martins abordou a situação na Catalunha, que "não pode ter o silêncio" do executivo português."Não a acompanho totalmente na questão internacional que colocou", viria a responder Costa sobre este ponto.