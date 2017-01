Continuar a ler





Neste ponto, António Costa aproveitou para criticar a oposição e as correntes céticas em relação à estratégia seguida pelo Governo ao longo do último ano.



"Contra todas as antevisões de desgraça, contra todos os prognósticos de planos B, C ou Z, Portugal cumpriu os seus compromissos, sem ter tido necessidade de recorrer a orçamentos retificativos ou a medidas adicionais", disse António Costa.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta terça-feira que, de acordo com os dados de que o Governo dispõe, o défice em 2016 não será superior a 2,3%, ficando "confortavelmente" abaixo do limite fixado pela Comissão Europeia.Este dado foi avançado por António Costa na Assembleia da República, no início da sua intervenção que abriu o primeiro debate quinzenal deste ano."Com os números de que já dispomos, posso garantir hoje, nesta Assembleia [da República], que o défice de 2016 não será superior a 2,3%. Ou seja, e como repetidamente disse, o défice ficou confortavelmente abaixo do limite fixado pela Comissão Europeia.", declarou o líder do executivo.

Autor: Lusa