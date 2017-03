Continuar a ler

No seu discurso, o líder da ONU insistiu na necessidade de acabar com as "barreiras estruturais" que continuam a afetar a mulher e que prejudicam toda a sociedade."Os homens ainda dominam, incluindo em países que se consideram progressistas. O machismo bloqueia as mulheres e prejudica a todos", destacou.Segundo António Guterres, aumentar as oportunidades das mulheres e das jovens é "vital para responder a uma injustiça histórica que perdura até hoje", mas também para alcançar um mundo melhor para todos.Nesse sentido, o secretário-geral da ONU defendeu a necessidade de acabar com as desigualdades no mundo laboral e na educação, bem como proporcionar melhores serviços de saúde reprodutiva.O ex-primeiro-ministro português lembrou, no entanto, que a realidade é que as mulheres em todo o mundo estão a sofrer "novos ataques contra a respetiva segurança e dignidade"."Os extremistas construíram as suas ideologias com base na subjugação das mulheres e das jovens e na negação dos seus direitos", salientou Guterres, apontando que a violência sexual, os casamentos forçados ou o tráfico de pessoas são hoje "armas de guerra físicas e psicológicas".António Guterres denunciou também que alguns governos estão a aplicar leis que limitam as liberdades das mulheres, enquanto outros estão a recuar na proteção contra a violência doméstica."A discriminação contra as mulheres faz soar um claro sinal de alarme sobre a ameaça aos nossos valores comuns. Os direitos das mulheres são direitos humanos e os ataques contra as mulheres são ataques contra todos nós", concluiu.A Comissão sobre a Condição Jurídica e Social da Mulher vai decorrer até 24 de março e vai contar com a participação de milhares de representantes governamentais e da sociedade civil.Este ano, o assunto central do encontro é o papel da mulher no novo mundo laboral.