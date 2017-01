Continuar a ler

São cada vez mais os clubes, treinadores ou agentes de jogadores que não ‘vivem’ sem a plataforma 'Talent Spy', ferramenta de 'scouting' criada por uma empresa de Braga e que permite criar, armazenar e organizar a base de dados de jogadores observados.No próximo dia 7 decorrerá, nos Hotéis do Bom Jesus, uma ação de formação na área da observação e serão vários os convidados que irão falar da sua experiência nessa área. José Laranjeira ('scout' do Sporting), José Boto ('scout' do Benfica), André Monteiro ('scout' do FC Porto), Luís Boa Morte ('scout' do Arsenal), o treinador José Alberto Costa e o CEO da Proeleven Carlos Gonçalves são alguns deles.O público alvo desta formação será, naturalmente, os olheiros, mas também treinadores em geral. Seja qual for a modalidade, reforçam os organizadores.