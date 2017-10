Continuar a ler

O cargo de secretário de Estado da Proteção Civil é novo na orgânica do Ministério da Administração Interna, que será tutelado por Eduardo Cabrita, que até agora desempenhou as funções de ministro Adjunto do primeiro-ministro.Na nova equipa do Ministério da Administração Interna mantém-se Isabel Oneto como secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna e deixa de constar Jorge Gomes, que, nas últimas eleições legislativas foi eleito deputado do PS pelo círculo de Bragança.Também Rosa Lopes Monteiro vai substituir Catarina Marcelino como secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, enquanto Carlos Miguel se manterá secretário de Estado das Autarquias Locais, de acordo com a página da Presidência da República.Estes dois secretários de Estado sob tutela do novo ministro Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, também tomarão posse no sábado de manhã, pelas 09:30, no Palácio de Belém, juntamente com os novos ministros.