Apesar da unanimidade conseguida, o deputado do PCP, Edgar Silva, admitiu que o partido tinha alguma dificuldade em acompanhar certas atitudes "provincianas" e "saloias" como a do Governo Regional de atribuir o seu nome ao Aeroporto da Madeira, que passará a ser designado, a partir de 29 de março, Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo.O deputado do BE, Roberto Almada, e o independente (ex-PND), Gil Canha, ao contrário, não se manifestaram chocados com a ideia da atribuição do seu nome àquela infraestrutura aeroportuária, dada a sua associação ao destino turístico Madeira."Não me choca nada, não vá o diabo tecê-las e não vá o PSD atribuir o nome de Francisco Santana [Bispo do Funchal logo após o 25 de abril de 1974] ou de Alberto João Jardim [presidente do Governo Regional da Madeira de 1978 a 2015], disse o bloquista.Gil Canha, na mesma onda, observou que era "sempre melhor" dar o nome do internacional português do que atribuir a designação de antigos governantes madeirenses como o fez o último Governo Regional de Alberto João Jardim, que deu o nome de alguns dos seus secretários a escolas regionais.