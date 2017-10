Continuar a ler

"As urnas estão abertas durante muito tempo, há mais do que tempo para votar", mencionou Pedro Rodrigues, de 22 anos.



Os adeptos que consideraram que o jogo influenciava a deslocação às urnas são jovens e tinham idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos de idade.



Foram onze as pessoas que revelaram que não foram votar para estas eleições autárquicas porque queriam ver o jogo e, por isso, não tiveram tempo.



"Não fui votar e o clássico influenciou", referiu Tiago Adrião, da cidade da Guarda, nas imediações do Estádio José Alvalade.



A partida da 8.ª jornada da Liga NOS, inicialmente agendada para as 18H00, teve início às 19H15, ou seja, um quarto de hora após o encerramento das urnas.



A maioria dos adeptos ouvidos este domingo pela Lusa junto ao Estádio José Alvalade, palco do clássico Sporting-FC Porto (0-0) , disseram que o facto de haver futebol no dia das autárquicas não influenciou a ida às urnas.Entre as cerca de 50 pessoas ouvidas pela Lusa por volta das 16H30, a três horas do pontapé de saída do jogo, quase todos os adeptos que não residem na capital e que se deslocaram propositadamente a Lisboa para assistir ao clássico afirmaram ter ido votar.

Autor: Lusa