Continuar a ler

Ângelo Pereira sublinha, contudo, que a equipa que apresentou foi "a melhor" e com o "melhor programa eleitoral para Oeiras"."Do nosso lado, foi uma campanha positiva, sem ataques pessoais e a pensar exclusivamente no melhor para Oeiras e para os seus munícipes. Nos mandatos que conquistámos, iremos dar sequência aos princípios defendidos durante a campanha eleitoral e tudo faremos para que o nosso plano estratégico seja implementado", acrescenta.Na mesma nota, Ângelo Pereira felicita "o novo presidente da Câmara Municipal de Oeiras eleito, doutor Isaltino Morais, e todos os restantes autarcas eleitos".De acordo com as projeções televisivas, as projeções televisivas dão a vitória ao candidato do movimento independente Inovar Oeiras de Volta, com votação entre 42,2 e 47,2% (entre seis a sete vereadores), ou seja, maioria absoluta, derrotando o seu antigo número 2, Paulo Vistas, que lidera atualmente o executivo.Isaltino Morais foi presidente da Câmara de Oeiras durante mais de duas décadas, tendo interrompido o mandato, em 2013, para cumprir pena de prisão por crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Foi condenado a dois anos de prisão efetiva, mas um ano depois saiu em liberdade para cumprir o resto da pena em casa.Candidataram-se também à Câmara de Oeiras Paulo Vistas (Independentes, Oeiras Mais À Frente), Joaquim Raposo (PS), Ângelo Pereira (PSD/CDS-PP/PPM), Sónia Gonçalves (Renascer Oeiras 2017), Heloísa Apolónia (CDU), Miguel Pinto (BE), Pedro Torres (PAN), Safaa Dib (Livre), Isabel Sande e Castro (Nós, Cidadãos!), Pedro Perestrello (PNR), André Madaleno (PTP) e Alda Gameiro (PCTP/MRPP).