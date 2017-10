Continuar a ler

O dirigente e deputado centrista sublinhou que "é cedo" para "qualquer conclusão", referindo que a direção do CDS-PP acompanha as projeções divulgadas às 20H00 com "grande serenidade e grande tranquilidade, mas também com uma enorme confiança".O CDS-PP candidatou a presidente do partido, Assunção Cristas, à presidência da Câmara de Lisboa, à frente de uma coligação com MPT e PPM, uma candidatura que foi anunciada em setembro do ano passado.As projeções divulgadas pelos três canais de televisão generalistas colocam a coligação "Pela Nossa Lisboa" (CDS-PP/MPT/PPM) em segundo lugar, à frente do PSD, na eleição ganha pelo socialista Fernando Medina.Telmo Correia referiu-se igualmente ao "sinal de otimismo" vindo do Porto, onde os centristas apoiam o independente Rui Moreira, e à "tendência nacional" que, de acordo com as informações recolhidas nas primeiras contagens, disse, é globalmente positiva"."Quanto ao nível de abstenção, a participação dos eleitores foi significativa, o que é um ótimo sinal para a democracia", frisou o presidente da mesa do Conselho Nacional, falando aos jornalistas na sede do partido.Em resumo, Telmo Correia declarou: "As projeções deixam-nos confiantes para o resto da noite".A divulgação das projeções na sede do CDS-PP foi acompanhada de palmas e gritos de "Assunção, Assunção", por parte de apoiantes reunidos no primeiro andar do edifício, e alguns jovens da Juventude Popular concentrados no exterior, no largo Adelino Amaro da Costa, em Lisboa, onde o partido colocou écrans gigantes.