Há 24 anos, na noite das legislativas de 1991, ganhas com maioria absoluta pelo PSD de Cavaco Silva, António Guterres, um crítico, comentou o resultado do PS, então liderado por Jorge Sampaio.



Na sede do Largo do Rato, em Lisboa, António Guterres, afirmou: "Estou chocado."



Meses depois, o PS entrou em crise e Guterres, hoje secretário-geral da ONU, candidatar-se-ia à liderança do PS. Foi secretário-geral do PS de 1992 a 2002 e primeiro-ministro de 1995 a 2002.



Presidente da Câmara de Lisboa, Jorge Sampaio continuou no Largo do Município e candidatou-se às presidenciais, foi eleito e ficou no Palácio de Belém de 1996 a 2006.

A ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite afirmou-se este domingo chocada com os resultados do partido nas autárquicas, expressão que se tornou famosa em 1991 quando António Guterres também ficou chocado com a derrota do PS nas legislativas.Em declarações à TVI, Ferreira Leite disse estar "atónita e chocada com os resultados demasiadamente maus" em Lisboa do PSD, numa entrevista em que afirmou que Pedro Passos Coelho não tem condições para continuar à frente do partido.