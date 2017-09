Continuar a ler

Para o dia das eleições autárquicas está marcado o clássico entre Sporting e FC Porto, da 8.ª jornada da Liga NOS, às 19H15, depois do encerramento das urnas, estando ainda previstos os jogos entre Benfica e Marítimo, entre Sp. Braga e Estoril e entre Belenenses e V. Guimarães."Porque achamos compatível o ato cívico com a realização de espetáculos desportivos, sobretudo quando realizados fora do período em que as urnas estão abertas, centramos a nossa filosofia de campanha nessa mesma capacidade: a de ser cidadão no exercício dos seus direitos e deveres ao mesmo tempo e no mesmo dia em que se é adepto de futebol", acrescentou a mesma fonte oficial da LPFP.O apelo ao voto na campanha "Democrata e Adepto" vai estar visível nas plataformas de comunicação da LPFP, assim como nos cenários das entrevistas rápidas às televisões da 1.ª e 2.ª Ligas.