De acordo com a sondagem do Centro de Estudos da Universidade Católica para a RTP, a coligação "Nossa Lisboa", encabeçada pela líder do CDS-PP, Assunção Cristas, ficou em segundo lugar em Lisboa, ultrapassando o PSD, que era a segunda força política na câmara da capital.As projeções da RTP dão 43 a 47% para a candidatura de Fernando Medina, 18 a 21% para a candidatura liderada por Assunção Cristas, 9 a 11% para Teresa Leal Coelho e o mesmo intervalo para a candidatura da CDU, encabeçada por João Ferreira. O BE, a confirmar-se esta sondagem, consegue 7 a 9% dos votos.No Porto, Rui Moreira renova o mandato, obtendo entre 43 a 48% dos votos, e o candidato do PS, Manuel Pizarro, fica em segundo lugar, com 28 a 31%. O PSD, de Álvaro Almeida, consegue 8 a 10%, ficando como terceira força na Câmara Municipal do Porto.A candidatura da CDU, liderada por Ilda Figueiredo, obtém entre 6 a 8% e João Teixeira Lopes, entre 5 a 7%.Em Coimbra, indicam as projeções da RTP, Manuel Machado, do PS, vence a eleição à Câmara Municipal com 32 a 36% e, em Oeiras, Isaltino Morais volta a presidir ao município com 42 a 46% dos votos.Segundo as sondagens divulgadas pela SIC, a candidatura de Teresa Leal Coelho a Lisboa obtém entre 8,4 e 11% dos votos, passando o PSD a quarta força política na autarquia. A SIC avança igualmente que a candidatura do PS vence com 41 a 46% dos votos, Assunção Cristas (Nossa Lisboa) fica em segundo lugar com 16,2 a 20% dos votos e a CDU, de João Ferreira, com 10 a 12,1%.No Porto, a sondagem da SIC avança com 37,7% a 42% para o independente Rui Moreira. O candidato do PS, Manuel Pizarro, consegue 30,3 a 34% dos votos e Álvaro Almeida, do PSD, 7,7 a 11%. Segundo esta sondagem, as candidaturas do BE (João Teixeira Lopes) e da CDU (Ilda Figueiredo) obtém 4,8 e 7,2% dos votos.Segundo a projeção Intercampus para a TVI, o candidato do PS à Câmara de Lisboa, Fernando Medina, foi eleito presidente com uma percentagem entre 44,3% a 49,3% dos votos.A candidata do CDS-PP/MPT/PPM, (Nossa Lisboa), Assunção Cristas ficou em segundo lugar, com 15,5% a 19,5% dos votos, enquanto João Ferreira (PCP/PEV) ficou em terceiro, com 8,3% a 12,3% dos votos. Teresa Leal Coelho, do PSD, ficou em quarto lugar com 8,1% a 12,1% e o candidato do BE, Ricardo Robles conquistou o quinto lugar com 6,2% a 9,2% dos votos.Para o Porto a projeção Intercampus para a TVI aponta para a vitória do independente Rui Moreira, que consegue a reeleição para a Câmara do Porto e pode conseguir a maioria absoluta ao conseguir entre 42 a 47% dos votos.Já o socialista Manuel Pizarro obtém entre 27,7 e 31,7 % dos votos, o candidato do PSD, Álvaro Almeida, fica-se entre os 8,1 e 11,1, enquanto a CDU, com Ilda Figueiredo consegue entre 5 e 8% dos votos.O candidato do Bloco fica no intervalo entre 4,2 e 7,2 por cento dos votos.