"Há uma notável recuperação dos resultados do PS [para a Câmara do Porto], quer em relação às últimas eleições legislativas, quer em relação às últimas eleições autárquicas. Isto significa que, num contexto particularmente difícil, Manuel Pizarro tem uma notável recuperação do resultado", frisou a "número dois" da direção do PS.



No que respeita à segunda cidade do país, Ana Catarina Mendes acrescentou, ainda, que o candidato socialista à presidência da Câmara do Porto "fez uma belíssima campanha" eleitoral.



Na fase de perguntas dos jornalistas, Ana Catarina Mendes recusou-se a fazer para já qualquer leitura política de ordem nacional a partir das projeções existentes para estas eleições autárquicas.



"Esta é uma noite para olharmos para o país e para os resultados eleitorais em cada uma das nossas terras, em cada um dos nossos concelhos. Por isso, neste momento, devemos estar focados nos resultados que vamos conhecendo ao longo da noite", alegou.



Perante a insistência na questão sobre leituras nacionais destes resultados, a secretária-geral adjunta do PS referiu então ser "evidente que, registando-se uma grande vitória" dos socialistas, a partir dos dados já conhecidos, "então isso dará força ao PS".



A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, afirmou este domingo que, a confirmarem-se as projeções das televisões, a candidatura socialista à presidência da Câmara do Porto, Manuel Pizarro, conseguirá "uma notável recuperação".De acordo com as projeções avançadas pelas televisões após o fecho das urnas, o independente Rui Moreira será reeleito presidente da Câmara do Porto - a dúvida é se vencerá ou não com maioria absoluta - e o socialista Manuel Pizarro ficará em segundo lugar com uma votação estimada entre os 30 e os 35 por cento.

Autor: Lusa