António Costa salientou que, nestas autárquicas, o PS conseguiu ainda mais presidências de câmaras e mais votos do que em 2013.Ao início da madrugada, pelas estimativas da direção dos socialistas, apontava-se que o PS conquistasse mais de 160 câmaras (em 2013 venceu em 150) num total de 308, e que registasse um "score" superior a 38%, mais dois pontos percentuais do que nas últimas eleições autárquicas.Às 02:35, o PS tinha 153 câmaras, o PSD 76, coligação PSD/CDS 15, a CDU 23, CDS-PP seis e o BE não conquistou nenhuma, de acordo com os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral.O PSD teve menos câmaras do que há quatro anos, o que levou o presidente do partido, Pedro Passos Coelho, a assumir as responsabilidades pelo resultado e a admitir que poderá não se recandidatar à liderança dos sociais-democratas.Passos Coelho prometeu fazer uma reflexão pessoal, estando já marcada para terça-feira uma reunião do conselho nacional do PSD, o órgão mais importante entre congressos.A derrota do PSD foi potenciada pelos maus resultados no Porto -- o independente Rui Moreira ganhou de novo e com maioria absoluta -, onde o candidato ficou em terceiro lugar, e em Lisboa, onde Teresa Leal Coelho registou o pior resultado de sempre para o partido, atrás do CDS, com o PS e Fernando Medina a ganhar com maioria absoluta.À direita, Assunção Cristas, líder do CDS-PP, contabilizou como vitória o segundo lugar para a câmara da capital e pelo menos mais uma câmara que em 2013 (Oliveira do Bairro).Na CDU, Jerónimo de Sousa reconheceu um resultado negativo, com a perda de "nove ou dez" câmaras, entre elas verdadeiros bastiões históricos como Almada, Alcochete, distrito de Setúbal, ou Alandroal, distrito de Évora, ou ainda Moura, Beja.Jerónimo prometeu continuar a defender a reposição de direitos e rendimentos de trabalhadores e povo portugueses e ouviu António Costa, primeiro-ministro e líder dos socialistas, afirmar que "a vitória do PS não é a derrota de nenhum dos seus parceiros parlamentares (BE, PCP e PEV)".Uma vitória que, disse António Costa, reforça a maioria que apoia o executivo.O Bloco de Esquerda (BE), que não tinha qualquer câmara, continua sem governar qualquer município, tendo falhado as tentativas de reconquistar Salvaterra de Magos ou ganhar em Torres Novas.As candidaturas independentes ganharam pelo menos 15 câmaras municipais (11 delas com maioria), mais duas do que em 2013.As câmaras de Águeda, distrito de Aveiro, de Vizela, distrito de Braga, de São João da Pesqueira, distrito de Viseu, e Peniche, distrito de Leiria, foram ganhas este ano por candidatos independentes a partidos como PS, PSD ou PCP.Em relação às eleições autárquicas de 2013, onze câmaras municipais elegeram e mantiveram os movimentos independentes que as lideravam desde há quatro anos, três das quais no distrito de Évora: Borba, Estremoz e Redondo.Além destes três concelhos, os candidatos independentes foram reeleitos em oito câmaras: Porto, Anadia (Aveiro), Aguiar da Beira (Guarda), Portalegre, Vila Nova de Cerveira (Castelo Branco), Calheta de São Jorge (Açores), São Vicente (Madeira), e em Oeiras (Lisboa), onde Isaltino Morais venceu, destronando o também independente Paulo Vistas.A abstenção nestas eleições locais rondou os 44%, menos do que os históricos 47,4% de 2013.