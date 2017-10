Continuar a ler

Falando "em nome da candidatura do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Lisboa e às eleições autárquicas de Lisboa", o candidato ressalvou, contudo, que "é obviamente cedo para comentar resultados".



Mesmo assim, José Eduardo Martins vincou que "já não é cedo para dizer que inequivocamente o PSD não atingiu os seus objetivos".



"O objetivo desta candidatura era naturalmente ganhar a Câmara Municipal de Lisboa e os órgãos autárquicos em Lisboa e esse objetivo não foi atingido pelo PSD", salientou José Eduardo Martins, que falava com o número dois da lista à Câmara, João Pedro Costa, a seu lado.



"Estamos gratos a todos os que nos ajudaram na campanha e obviamente responsabilizados pelo resultado que o PSD tiver esta noite", acrescentou.



Questionado sobre a possibilidade de a CDU obter um resultado melhor do que o PSD, José Eduardo Martins referiu que isso será "evidentemente um resultado muito negativo, pelo qual os candidatos do PSD em Lisboa assumem a responsabilidade".



"Estivemos todos os dias em campanha, procurando que o eleitorado tivesse uma resposta diferente", concluiu.



A candidatura do PSD à Câmara Municipal de Lisboa era encabeçada pela vice-presidente do partido Teresa Leal Coelho, que ainda não foi vista na sala onde se encontra a imprensa, num hotel na zona de Belém.





O candidato do PSD à presidência da Assembleia Municipal de Lisboa, José Eduardo Martins, considerou que "inequivocamente o PSD não atingiu os objetivos" a que se propôs na capital e, por isso, o momento "é de tristeza"."A primeira reação é obviamente uma reação de tristeza. Não estamos contentes com este resultado, perdemos as eleições e isso parece inequívoco e o nosso objetivo, como é sempre objetivo do PSD, era ganhar as eleições", apontou José Eduardo Martins numa primeira reação às projeções que colocam os sociais democratas como terceira força mais votada para a Câmara da capital.