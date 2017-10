Continuar a ler

Nas autárquicas de 2013, a taxa de abstenção atingiu os 47,4%, a mais elevada desde as primeiras eleições locais, em 1976.



Hoje, a afluência às urnas até às 16 horas foi de 44,39%, um valor superior ao registado no anterior ato eleitoral autárquico (43,43%), à mesma hora, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

A taxa de abstenção nas eleições para as autarquias locais realizadas este domingo situou-se entre os 40,03% e os 48%, indicam as projeções divulgadas pela RTP, SIC e TVI.Segundo a RTP, a abstenção ficará entre os 42 e os 47%. O estudo da SIC indica uma taxa entre 40,3 e 44,8% e a TVI avançou com uma projeção de 44 a 48%.

Autor: Lusa