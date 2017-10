Continuar a ler

A candidata fez esta declaração sem direito a perguntas, e que teve uma duração de cerca de dois minutos, num hotel da zona de Belém, onde esperou pelos resultados.Ladeada pelo número dois da lista à Câmara, João Pedro Costa, e pelo cabeça de lista à Assembleia Municipal, José Eduardo Martins, Teresa Leal Coelho dirigiu-se à sala onde estava a comunicação social, depois de se ter estado com apoiantes grande parte da noite numa outra sada do hotel.Teresa Leal Coelho disse também que já cumprimentou Fernando Medina pela vitória alcançada esta noite e aproveitou ainda para saudar os autarcas eleitos pelo PSD.As projeções apontam que Fernando Medina (PS) será o próximo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, prevendo o pior resultado de sempre do PSD na capital. As projeções colocam Teresa Leal Coelho em terceiro ou quarto lugar.Algumas figuras notáveis do partido já responsabilizaram o presidente do partido, Pedro Passos Coelho, pelos resultados que o PSD alcançou esta noite, incluindo a antiga líder social-democrata Manuela Ferreira Leite, que considerou que Passos Coelho não tem condições para continuar no cargo.FYM // VAMLusa/fim