A Procuradoria geral do Estado espanhol já avançou com processos a Xabi Alonso, Radamel Falcão, Fábio Coentrão, Ángel di María e Ricardo Carvalho, em Madrid, e Lionel Messi, Xavier Mascherano, Alexis Sánchez, Samuel Eto'o e Adriano Correia, em Barcelona.

O jornal 'El Confidencial' adianta esta sexta-feira que a Autoridade Tributária espanhola vai avançar em breve com a denúncia contra Cristiano Ronaldo por fraude fiscal, estando nesta altura a ultimar pormenores no processo que tem de entrar na procuradoria de delitos económicos de Madrid antes de 30 de junho, data em que prescreve a possibilidade de agir judicialmente sobre o exercício fiscal de 2011 do internacional português do Real Madrid - em causa estão ainda as declarações do Imposto Sobre o Rendimento de Não Residentes de 2012 e 2013.A investigação teve origem numa verba global de 150 milhões de euros oriundas de direitos de imagem desde 2009, pela qual Ronaldo pagou apenas 5,6 milhões em impostos em 2014, menos de 4 por cento do total, segundo dados oriundos de documentos avançados pela plataforma Football Leaks e publicados pelo jornal espanhol 'El Mundo' e pela revista alemã 'Der Spiegel', integrantes do consórcio European Investigative Collaborations.Os 150 milhões de euros passaram por empresas sediadas em paraísos fiscais acabando numa conta do futebolista numa entidade bancária suíça. Os 5,6 milhões de euros que Ronaldo pagou em 2014 terão denunciado o modo de funcionamento do procedimento, levando a uma inspeção da Autoridade Tributária, que começou em dezembro de 2015, centrando-se nas declarações de 2011, 2012 e 2013.Um porta-voz da agência que representa Ronaldo revelou ao diário digital espanhol que "a Autoridade Tributária mantém critérios diferentes" sobre [a tributação] de direitos de imagem, os quais, "de acordo com a lei Beckham, a que então [Ronaldo] estava sujeito, só o obrigavam a pagar pelas receitas geradas em Espanha e não pelas receitas totais a nível mundial", mas que "nunca houve intenção de defraudar".