Continuar a ler





As equipas de socorro conseguiram chegar à zona de Farindola graças ao uso de fortes turbinas que iam soprando a camada de neve da estrada de acesso ao hotel, que chegava a ter três metros de altura.

As equipas de socorro encontraram esta sexta-feira seis pessoas vivas entre os escombros do hotel soterrado por uma avalanche na localidade de Farindola, no Centro de Itália, noticiam as agências internacionais.Além do pessoal de serviço à unidade hoteleira, estavam registados 22 hóspedes no Rigopiano, todos, até aqui, dados como desaparecidos.A avalanche aconteceu devido aos quatro sismos registados na quarta-feira em Itália, todos com magnitude superior a 5 na escala de Richter.

Autor: Lusa