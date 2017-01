Continuar a ler





O responsável indicou que na origem da situação estão "problemas técnicos", referindo que o comandante do avião solicitou a autorização para efetuar esta aterragem não planeada pelas 16:46.



Pedro Oliveira apontou que, "como é normal neste tipo de situações, foi acionado o plano de emergência e os meios de prevenção", tendo a aterragem acontecido sem incidentes pelas 16:54.



Após o desembarque dos passageiros, que decorreu sem qualquer problema, o referido plano de emergência foi depois desativado.



Os passageiros aguardam no aeroporto do Porto Santo transporte para o Funchal.

Um avião da companhia aérea britânica Monarch, que tinha como destino a ilha da Madeira, efetuou esta tarde uma "aterragem não planeada" no aeroporto do Porto Santo, disse fonte da ANA - Aeroportos de Portugal.Pedro Oliveira, do gabinete de comunicação da ANA, confirmou esta "aterragem não planeada de um avião da Monarch que tinha como destino a Madeira".Adiantou que o voo era de um Airbus A321, proveniente do aeroporto de Gatwick (Londres) e tinha a bordo 137 passageiros.

Autor: Lusa