O Barcelona fez ainda um "apelo à serenidade", reiterando o seu "compromisso com as liberdades e os valores democráticos" e sublinhando a importância de "resolver este conflito de forma consensual, pacífica e política".



Depois da juíza da Audiência Nacional espanhola ter decretado, em Madrid, a prisão incondicional para oito ex-ministros do governo autonómico da Catalunha, entre eles o vice-presidente, o Barcelona lamentou a decisão judicial e expressou "solidariedade com os afetados e as suas famílias".Num comunicado divulgado através das redes sociais e no respetivo site oficial, o clube catalão - onde jogam os portugueses André Gomes e Nélson Semedo - salientou: "Atuações como estas não contribuem para construir os caminhos do diálogo e o respeito que sempre defendemos como entidade."