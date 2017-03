Há dias de sorte. De muita sorte. Depois, há dias como o de ontem, em que houve quem apostasse na reviravolta do Barcelona diante do PSG mesmo quando faltava aos catalães três golos a cinco minutos do fim.

O vencedor da noite terá sido um apostador inglês que colocou duas libras (2,30 euros) na qualificação do Barcelona aos 87 minutos, momentos antes de Neymar ter marcado o 4-1. Nessa altura, as 'odds' da casa 'Paddy Power' eram de 101. Recebeu 232,3 euros, como conta o jornal 'Daily Mail'!

No início da segunda parte, com 2-0 para os catalães, as odds nesta casa eram de 4,50; quando o PSG marcou subiram para 12. E, aos 87', chegaram aos tais 101. A partir daí foi sempre a descer: 34 após o 4-1, 41 aos 90', 6 aos 90+2' (após o penálti de Neymar) e 3,20 aos 95', antes do golo de Sergio Roberto.



A mesma empresa registou também um significativo número de apostadores que puseram dinheiro num resultado de 6-1, com o primeiro golo de Luis Suárez.



Noutra empresa, a BetVictor, a noite teve alguma polémica. Um escocês apostou 5 libras (5,75 euros) numa múltipla um pouco bizarra: Messi a marcar de penálti, Cavani a atirar ao poste e Barcelona a qualificar-se. A odd era de 126, bem apetecível, mas ficou surpreendido quando foi informado que o remate ao poste de Cavani não contava porque a bola foi para fora.



A 'BetVictor' explicou que os regulamentos da casa só consideram bola ao poste quando esta volta para dentro de campo depois de bater nos ferros. Ainda assim, acabou por pagar a este escocês como "gesto de boa-fé".

Autor: Sérgio Krithinas