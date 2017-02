Continuar a ler





Na mesma ocasião será apresentada a campanha protagonizada pelo jogador do 'Barça' Leo Messi para dar a conhecer o projeto a nível nacional e internacional.

A cidade espanhola de Barcelona projeta acolher um dos centros especializados em cancro infantil mais importantes da Europa, iniciativa que conta com o apoio das fundações Leo Messi e do Barcelona, informou esta última.Além das duas fundações, também o Instituto de Estudos Superiores da Empresa contribuirá para a criação do centro, que tratará doentes e também trabalhará ao nível da investigação.As três entidades vão lançar uma campanha de recolha de fundos para a construção do hospital, cujo projeto será divulgado na quarta-feira, Dia Internacional do Cancro Infantil.