Em abril, Bartra sofreu uma fratura num braço, na sequência de um, na altura em que a equipa alemã se deslocava para o estádio para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao"Mas a vida continua e temos de tentar ser positivos, ser melhor pessoas e viver cada momento como merece; e desfrutar, amar, viver, sentir e lutar pelo que realmente cremos e amamos. Ao menos eu faço-o cada vez com mais força sempre que me lembro das últimas coisas que vivi... E tudo o que de bom ainda me resta para viver", escreveu.numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.O comandante da polícia de Manchester, Ian Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".As autoridades britânicas, que estão a tratar este caso como um "incidente de terrorismo", já anunciaram a detenção de um homem de 23 anos alegadamente relacionado com o atentado.Os extremistas do, entretanto, o atentado.