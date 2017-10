Continuar a ler

O fogo lavra na freguesia vizinha de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, tendo obrigado à retirada de pessoas da Praia da Vieira.O incêndio atingiu a zona de mata entre a Vieira de Leiria e a Praia de Vieira e as chamas propagaram-se até perto da Praia do Pedrógão, obrigando à evacuação do parque de campismo, na entrada da localidade.O perímetro da estrutura militar, uma base integrada no dispositivo NATO, não está em causa, já que existem meios próprios de combate aos incêndios.Para a entrada de Vieira de Leiria, na direção da Praia, os militares deslocaram meios para proteger uma zona comercial ali localizada, acrescentou a mesma fonte.Naquele local, ouviram-se algumas explosões perto de uma fábrica de produção de aço. As comunicações por telemóvel na zona apresentam várias falhas, acrescentou outra fonte militar.