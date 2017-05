Continuar a ler

Também o antigo guarda-redes dinamarquês do clube, que passou também por Sporting e Manchester City, recorreu às redes sociais para mostrar a sua consternação.



"Os meus pensamentos estão com as famílias e amigos dos que perderam quem amavam no ataque na Manchester Arena", escreveu Schmeichel.



Pelo menos 22 pessoas morreram e 59 ficaram feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora Ariana Grande, segundo o balanço mais recente da polícia.



O comandante da polícia de Manchester, Ion Hopkins, disse que as autoridades suspeitam que o responsável foi um homem apenas, que morreu na explosão e que "transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou, causando esta atrocidade".



Os antigos futebolistas Peter Schmeichel e David Beckham solidarizaram-se esta terça-feira com as famílias das vítimas do atentado ocorrido na segunda-feira na cidade inglesa de Manchester, onde ambos jogaram no Manchester United."Notícias devastadoras de Manchester. Como pai, e como ser humano, o que aconteceu entristece-me verdadeiramente. Os meus pensamentos estão com todos os que foram afetados por esta tragédia", escreveu David Beckham, antigo capitão dos red devils.

Autor: Lusa