A deslocação do arrastão será acompanhada por lanchas da Polícia Marítima e da Estação Salva Vidas da Nazaré, sendo que depois de largar o engenho no mar a embarcação "abandonará o local e só quando se encontrar a uma distância superior a mil metros será feita a detonação", afirmou ainda.



A colocação das cargas será feita por quatro mergulhadores da Equipa de Inativação de Engenhos Explosivos da Marinha Portuguesa.



A bomba foi 'pescada' depois das 9 horas pelo arrastão "Mar Salgado", quando a embarcação se encontrava na faina ao largo da Nazaré.



O engenho, em elevado estado de corrosão, tem mais de 202 quilos de H6, um explosivo equivalente a 600 quilos de TNT [trinitrotolueno] e não dispõe de qualquer indicação que o identifique.

A bomba recolhida esta segunda-feira ao largo da Nazaré vai ser desmantelada e detonada no mar, para onde deve começar a ser transportadas até às 15H45, informou a Capitania."A bomba vai ser desmantelada e detonada no mar, em pequenas cargas", disse à Lusa o Comandante da Capitania do Porto da Nazaré, Paulo Agostinho.A operação está a ser preparada em terra e vai contar com a colaboração do arrastão "Mar Salgado", que esta manhã pescou o engenho e que às 15H45 o levará de volta ao largo da Nazaré, "auxiliando com as suas gruas a colocação da bomba no mar, onde depois os mergulhadores colocarão as cargas para a sua detonação controlada e em segurança", acrescentou.

Autor: Lusa