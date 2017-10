Continuar a ler

Já os bombeiros de Valadares referiram ser a Serra de Canelas o foco mais preocupante do concelho, com uma "imensa área ardida".



O fogo em Canelas, concelho de Gaia, distrito do Porto, deflagrou pelas 22:27 e às 23:30 estava a ser combatido por 33 operacionais, apoiados por dez viaturas.



Já em Sandim estavam no combate às chamas 16 operacionais e três viaturas, em Crestuma 16 operacionais e cinco viaturas, em Avintes 14 operacionais e três viaturas, em Valadares seis operacionais e duas viaturas e em Serzedo sete operacionais e duas viaturas.



A estes juntam-se focos de incêndio nas freguesias de Vilar do Andorinho e Pedroso.



Pelas 23:40, o incêndio na freguesia de Lever, combatido por 40 operacionais e 14 veículos, encontrava-se "em resolução", segundo a página da Proteção Civil. Já os bombeiros de Valadares referiram ser a Serra de Canelas o foco mais preocupante do concelho, com uma "imensa área ardida".O fogo em Canelas, concelho de Gaia, distrito do Porto, deflagrou pelas 22:27 e às 23:30 estava a ser combatido por 33 operacionais, apoiados por dez viaturas.Já em Sandim estavam no combate às chamas 16 operacionais e três viaturas, em Crestuma 16 operacionais e cinco viaturas, em Avintes 14 operacionais e três viaturas, em Valadares seis operacionais e duas viaturas e em Serzedo sete operacionais e duas viaturas.A estes juntam-se focos de incêndio nas freguesias de Vilar do Andorinho e Pedroso.Pelas 23:40, o incêndio na freguesia de Lever, combatido por 40 operacionais e 14 veículos, encontrava-se "em resolução", segundo a página da Proteção Civil.

Os vários incêndios que lavravam pelas 23:00 de domingo em Vila Nova de Gaia estavam "descontrolados", disse à Lusa fonte dos sapadores bombeiros, acrescentando que estes estão "materialmente e humanamente indisponíveis" para responder às muitas solicitações.Segundo a mesma fonte, Avintes, Sandim, Valadares, Pedroso, Lever, Serzedo, Crestuma, Valadares e Canelas são algumas das freguesias com focos de incêndios, algumas com "habitações em perigo" e outras com "casas já queimadas".

Autor: Lusa