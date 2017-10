O encontro de sub-21 entre Bósnia-Herzegovina e Portugal, agendado para terça-feira (14h30), vai ter transmissão em direto e em exclusivo na CMTV. A partida diz respeito ao grupo 8 da fase de apuramento para o Europeu do escalão, que se realizará em 2019.Depois da vitória sobre o País de Gales (2-0) na ronda inaugural do grupo, a Seleção nacional ocupa o 5.º lugar mas tem apenas um jogo, contra três de Gales, Bósnia e Liechtenstein, enquanto a líder Roménia, com 10 pontos, e a Suíça, terceira, com quatro, cumpriram já quatro partidas.