Além deste suporte financeiro, superior a 114 mil euros, o município de Bragança "apoia, sempre que solicitado, as coletividades, nomeadamente no que toca a questões de logística, como transporte ou cedência de espaços para a prática desportiva", como realçou o executivo liderado por Hernâni Dias.A autarquia justifica estes apoios com o trabalho que as respetivas coletividades realizam com os seus atletas, mas também de envolvimento de toda a comunidade local na prática do desporto.Os maiores clubes da cidade de Bragança, os de futebol e hóquei em patins, recebem a maior parte do valor total dos apoios, com mais de 63 mil euros para o primeiro e de 18 mil euros para o segundo.Com uma verba na ordem dos 1.100 euros foi contemplada a Associação Desportiva de Paredes, uma aldeia do concelho com "a única equipa feminina de futebol em Trás-os-Montes", segundo os promotores. Para apoiar o futebol feminino está marcado para sábado, um jantar convívio da equipa de mulheres futebolistas com a população da aldeia, em Paredes.Trata-se de um jantar de angariação de fundos "para poder dar continuidade ao projeto na competição nacional". A equipa de futebol feminino de Paredes compete, segundo o clube local, no Campeonato Nacional de Juniores no escalão sub 19 e está inserida na zona norte, com mais nove equipas, todas do Minho e Porto.A grande maioria das atletas tem menos de 16 anos e a equipa conta com mais de 30 inscritas e federadas. O clube revelou que "duas atletas foram convocadas para treinos de observação da Seleção Nacional de futsal sub 17, a realizar já de 12 a 15 de março".