A mostra, que é feita em parceria com o Museu Nacional da Imprensa e de entrada livre, conta com as caricaturas vencedoras do festival internacional PortoCartoon.



Estará patente até dia 31 de março, podendo ser visitada de segunda-feira a sábado das 10H00 às 18H00. A inauguração inicia-se pelas 15H30.



Na mesma ocasião, serão realizadas, no espaço exterior da biblioteca, atividades lúdico-desportivas promovidas por coletividades locais e inseridas na ação "Marvila em Força", como provas de atletismo, passeio de bicicleta, aulas de zumba, dança e capoeira, entre outras.

A Câmara de Lisboa inaugura no sábado uma exposição com 60 caricaturas do jogador Cristiano Ronaldo na Biblioteca de Marvila, iniciativa que visa promover a prática desportiva numa altura em que a cidade concorre a Capital Europeia do Desporto."Temos vindo a transmitir que o desporto não se resume apenas à melhoria da condição física, tem também uma vertente social, económica e cultural mais vasta. Foi dessa forma que organizámos esta exposição, que é um motivo para expor a arte e para promover a prática desportiva", disse à agência Lusa o vereador do Desporto da autarquia, Jorge Máximo.Recordando que Lisboa concorre ao título de Capital Europeia do Desporto em 2021, o autarca vincou que a mostra pode dar mais projeção à candidatura, uma vez que em causa está um "fenómeno desportivo e um embaixador do país", o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo.

Autor: Lusa