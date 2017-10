Um camião frigorífico ardeu pelas 10h50 na rua de São Bento, junto à Assembleia da República, em Lisboa, e atingiu as fachadas dos prédios entre os números 73 e 87, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros (RSB).O RSB retirou uma pessoa do número 87, que "não precisou de ser assistida", mencionou à Lusa a mesma fonte. O fogo estava "extinto" pelas 11h20.No local encontrava-se o RSB com oito viaturas e 26 elementos.

Autor: Lusa