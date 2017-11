Continuar a ler

O atleta, de 26 anos, explicou que terá a colaboração de outros atletas daquele país e publicou uma fotografia ao lado de roupa, cobertores e garrafas de água, que serão entregues à população afetada.



Além de Rostami, de ascendência curda, o antigo futebolista Ali Daei abriu uma conta bancária para recolher donativos, e Sareh Javanmardi, a primeira mulher iraniana a vencer uma medalha de ouro em tiro em Jogos Paralímpicos, em 2016, vai doar a medalha.

O iraniano Kianoush Rostami, campeão olímpico nos Jogos do Rio'2016, o anunciou esta quarta-feira que irá leiloar a medalha para entregar o dinheiro às vítimas do terramoto da semana passada na fronteira entre Irão e Iraque.Rostami, campeão de halterofilismo na categoria de -85 kg, revelou a intenção através do Instagram onde explica que pretende "devolver a medalha ao povo" iraniano depois do terramoto, que fez mais de 400 mortos e perto de oito mil feridos.

