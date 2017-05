Eric Cantona asked us to share this message to the people of Manchester. #WeStandTogether pic.twitter.com/v08yi79vrq — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 23 de maio de 2017

Éric Cantona, que representou o Manchester United entre 1992 e 1997, solidarizou-se esta quarta-feira com as vítimas do atentado de segunda-feira através de um vídeo em que afirma que o seu coração estará sempre com os ingleses."Penso neste país, Inglaterra, nos ingleses que amo profundamente e sofro com todos vocês. O meu coração está com vocês. Sinto-me sempre perto de vocês", afirma Cantona, num vídeo de apoio difundido pelos órgãos de comunicação britânicos.O ex-jogador francês Éric Cantona, de 51 anos, transmite ainda palavras de encorajamento para os habitantes de Manchester e para os adeptos dos red devils em particular.O ataque de segunda-feira à noite entretanto reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico matou pelo menos 22 pessoas, além do atacante, e feriu 59 à saída de uma grande sala de concertos em Manchester."Penso nas vítimas, feridos, crianças, adolescentes, adultos, famílias, amigos, todos vocês, todos nós", disse o ex-futebolista, agora ator, que ganhou quatro títulos de campeão de Inglaterra pelo Manchester United.A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que os militares passarão a patrulhar locais-chave no Reino Unido, substituindo polícias, permitindo aumentar significativamente o número de agentes armados em patrulha.A polícia britânica identificou o autor do atentado de segunda-feira à noite em Manchester, noroeste de Inglaterra, como Salman Abedi, 22 anos.Abedi, nascido na área de Manchester, residia no apartamento de Fallowfield, no sul de Manchester, onde horas antes a polícia procedeu a uma explosão controlada.Pelo menos 22 pessoas morreram, além do atacante, e 59 ficaram feridas num atentado na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, na segunda-feira, no final de um concerto da cantora norte americana Ariana Grande.O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Autor: Lusa