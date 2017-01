Continuar a ler

Carlitos marcou o melhor golo da liga suíça em 2016

Carlitos foi a grande figura da gala do futebol na Suíça, ao conquistar o prémio de melhor golo em 2016 e integrar o onze do ano. Aos 34 anos, o extremo português continua a brilhar no Sion e assumir-se como presença assídua nos destaques de cada temporada."No ano passado também estava nomeado para as duas categorias, mas só ganhei a presença no melhor onze. Por isso, desta vez o sabor foi bem melhor. Conquistar estes dois prémios é muito especial, pois é o reconhecimento pelo bom trabalho que venho a desempenhar", referiu o extremo, em declarações a, deixando uma dedicatória: "Estes troféus são para a minha mulher, que me acompanha nos bons e nos maus momentos há muitos anos, e para os meus dois filhos."E como não há duas sem três, Carlitos vai tentar uma terceira nomeação este ano. "Tento sempre fazer golos de belo efeito e, por isso, vou em busca de mais. Quando me der na cabeça vou chutar. Só assim aparecem os bons golos", prometeu.

Autor: Fábio Aguiar