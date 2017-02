Continuar a ler





À semelhança do que aconteceu no passado, o espaço será usado para iniciativas culturais, comerciais, desportivas e outras. A partir de domingo, e durante um mês, o espaço estará de portas abertas para quem o quiser visitar.

Carlos Lopes esteve presente na cerimónia de reabertura do Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, depois das obras de reabilitação. A reabertura acontece 14 anos do seu encerramento por falta de condições de segurança do espaço.O maratonista, primeiro medalha de ouro português que completa este sábado 70 anos, descerrou uma placa comemorativa. A acompanhar o momento estiveram o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e o primeiro-ministro, António Costa. Luís Filipe Vieria também esteve presente na cerimónia.O Pavilhão Carlos Lopes pode ser visitado a partir deste domingo, depois de ter sido alvo de trabalhos de requalificação, que incluíram a preservação de alguns traços históricos (como azulejos e elementos decorativos), a modernização da sala principal, a criação de infraestruturas de apoio, o arranjo da envolvente e a criação de novos acessos custaram oito milhões de euros e duraram cerca de um ano.

Autor: João G. Oliveira