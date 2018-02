Entender o papel da comunicação, em face da "atual 'guerra' dos clubes, potencializada pelo caso dos emails" é o objetivo do 1.º simpósio de comunicação desportiva do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, refere Célia Gouveia, da organização. Marcado para dia 22 deste mês, o evento reúne conhecidos adeptos dos três grandes: o colunista dePedro Adão e Silva (Benfica), Pedro Marques Lopes (FC Porto) e Paulo de Andrade (Sporting)."O futebol ainda é visto com certo preconceito dentro das universidades, mas este novo paradigma comunicacional toca em questões que vão além das quatro linhas, como a privacidade na era da internet, a fuga de informações ou o poder das redes sociais. Assim, o simpósio abre um espaço de reflexão sobre uma temática que marca a atualidade nacional, que nos chega tanto pelos jornais e televisão, quanto pelo Facebook e Twitter", acrescenta a investigadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do IUL.Além dos adeptos referidos atrás, estão anunciadas as presenças de representantes de 'A Tasca do Cherba', página no Facebook afeta ao Sporting, 'Benficastuff', blog/twitter ligado às águias, e 'B24', twitter dedicado ao futebol. "Os próprios convidados do evento representam essas novas dinâmicas", regista Célia Gouveia. O simpósio está marcado para as 15 horas de dia 22, no auditório JJ Laginha do edifício Sedas Nunes, no ISCTE, em Lisboa.