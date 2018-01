Continuar a ler

Um comunicado da Polícia Judiciária adianta que durante a operação foram realizadas trinta e três buscas, sendo vinte domiciliárias, três a escritórios de advogados, sete a empresas e três a postos de trabalho.Fonte da PJ disse à Lusa na manhã de hoje que as buscas realizadas incluíam a casa e o gabinete do juiz desembargador do Tribunal de Relação de Lisboa Rui Rangel, a SAD do Benfica, a casa do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, assim como residências da ex-mulher de Rui Rangel, a juíza Fátima Galante, do advogado José Sousa Martins e do seu filho.No comunicado, a PJ refere ainda que foram detidos quatro homens e uma mulher, sendo dois advogados e um terceiro oficial de justiça, e constituídos vários arguidos, sem referir nomes.A operação contou com a participação de cerca de 150 investigadores da Polícia Judiciária.Segundo a PJ, os detidos irão ser presentes ao juiz de instrução para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.