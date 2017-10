Continuar a ler

Sobre o suposto pedido de asilo político, o advogado afirmou que se mantêm "todas as portas abertas"."Uma pessoa pode pedir, mas obter o asilo político já é outra coisa", disse Paul Bekaert.O ex-presidente da Generalitat está em Bruxelas desde segunda-feira na companhia de outros cinco ex-membros do governo autónomo da Catalunha, destituídos na sequência da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola.Bekaert, advogado especializado em casos de extradição e asilo político, representou Nitividadad Jáuregui, membro do grupo terrorista basco ETA, residente em Gante e que a Bélgica recusou extraditar depois de três ordens pedidas pela justiça espanhola, em 2004, 2005 e 2015.Puigdemont deve, entretanto, conceder uma conferência de imprensa, em Bruxelas, hoje às 12:30 (11:00 em Lisboa).