O primeiro-ministro falava aos jornalistas após uma visita a uma base logística de distribuição de alimentação animal para os produtores afetados pelos incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, situada na Zona Industrial de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.



O primeiro-ministro, António Costa, manifestou a sua "total solidariedade à defesa do princípio constitucional da unidade de Espanha", considerando que a aprovação da declaração unilateral de independência da Catalunha "é uma perturbação da vida política" espanhola."A nossa posição é muito clara: total solidariedade à defesa do princípio constitucional da unidade de Espanha e o desejo de que, no funcionamento normal da ordem constitucional, sejam assegurados os canais de diálogo próprios que devem existir, mas salvaguardando aquilo que é fundamental num Estado de direito, que é o cumprimento da lei da Constituição", afirmou António Costa.

Autor: Lusa