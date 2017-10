Continuar a ler

O Governo espanhol, que tem agora de decidir como e quando vai aplicar as medidas, convocou um conselho de ministros extraordinário para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa). O porta-voz acrescentou que António Guterres segue com atenção os acontecimentos em Espanha mas, sublinhou, "qualquer discussão sobre o nível ou a natureza da partilha de poder dentro de Espanha continua a ser um assunto interno". O parlamento regional catalão (Parlament) aprovou hoje a independência da Catalunha , com 70 votos a favor, 10 contra e dois votos em branco.Pouco depois, o senado de Espanha autorizou, por maioria absoluta, o governo de Madrid a aplicar o artigo 155.º da Constituição, que suspende a autonomia da região.O Governo espanhol, que tem agora de decidir como e quando vai aplicar as medidas, convocou um conselho de ministros extraordinário para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que se "procurem soluções no quadro da Constituição espanhola" para a crise na Catalunha, na sequência da declaração de independência pelo parlamento regional catalão."O secretário-geral apela a todas as partes para procurarem soluções no quadro da Constituição espanhola e estabelecerem canais políticos e legais", disse Farhan Haq, um porta-voz do secretário-geral.

Autor: Lusa