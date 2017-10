Continuar a ler

A publicação analisa quatro imagens e vídeos em concreto que, segundo a equipa de investigadores, não correspondem a acontecimentos durante o referendo de 01 de outubro, considerado ilegal pela justiça espanhola.O primeiro vídeo - partilhado milhares de vezes no Twitter a ilustrar a mensagem "A polícia espanhola ataca votantes catalães" - mostra a polícia anti-distúrbios a bater com cassetetes em várias pessoas que estão na rua."Estas imagens não têm qualquer relação com a votação organizada no domingo, 01 de outubro. Na verdade, remontam a 14 de novembro de 2012, numa manifestação contra a austeridade em Tarragona (Catalunha), na qual os manifestantes foram reprimidos pelos Mossos d'Esquadra (polícia regional catalã)", indica o Le Monde.Outro caso é o de uma foto - partilhada no Facebook - que mostra um polícia a ameaçar com um cassetete um homem numa cadeira de rodas."A fotografia é bem real, mas também é antiga. Na realidade foi tirada em 2011, durante uma intervenção policial contra o movimento dos 'indignados' na Catalunha", sublinham os investigadores da equipa "Les décodeurs" ("Os descodificadores", em português).Também mostram o caso de uma foto na qual um grupo de agentes da Guarda Civil enfrenta manifestantes catalães que supostamente empunham uma "estelada" (a bandeira independentista catalã).O Le Monde demonstra que na foto original - apresentada no Twitter como sendo "digna de um Pulitzer"- não havia nenhuma bandeira e que esta foi acrescentada digitalmente mais tarde.Por último, "descodifica" a foto de um grupo de bombeiros catalães que enfrentam polícias anti-distúrbios, que parecem prontos a iniciar uma carga."Novamente, esta foto não tem qualquer relação com a atualidade. Trata-se de uma imagem tirada pelo fotógrafo da agência Associated Press Paco Serinelli durante manifestações contra a austeridade a 29 de maio de 2013, em Barcelona, na qual participaram os bombeiros", explicam os investigadores.A equipa "Les décodeurs" integra uma dezena de profissionais especialistas em jornalismo de dados e em redes sociais. Entre outros casos, estiveram envolvidos na divulgação dos Papéis do Panamá.