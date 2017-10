Continuar a ler

O documento, que ainda tem de ser aprovado pelo senado espanhol, estipula, entre outras medidas, que "as autoridades criadas ou designadas pelo Governo da Nação poderão ditar instruções diretas e de cumprimento obrigatório aos membros da polícia da Generalitat", os Mossos d'Esquadra.Madrid pretende assim a destituição de Carles Puigdemont e dos membros do seu gabinete, com as suas responsabilidades a passarem a ser assumidas pelos respetivos ministérios setoriais em Madrid.Estas entidades poderão decidir nomear, afastar ou substituir qualquer autoridade, cargo público ou pessoas da administração da Generalitat, assim como organismos e entidades vinculadas ou dependentes da mesma e do setor público empresarial.Esta disposição inclui a Corporação Catalã de Maios Audiovisuais, de que dependem a TV3 e a Catalunha Rádio, órgãos de Comunicação social financiados pela comunidade autónoma.O artigo 155.º da lei fundamental espanhola prevê que, "se uma comunidade autónoma não cumpre as obrigações que a Constituição ou outras leis lhe imponham, ou atue de forma que atente contra o interesse geral de Espanha, o Governo [...] poderá adotar as medidas necessárias para obrigar aquela [região] ao cumprimento forçoso das ditas obrigações ou para proteger do mencionado interesse geral".A cláusula também estipula que, "para a execução das medidas previstas...", "o Governo poderá dar instruções a todas as autoridades das Comunidades Autonómicas".A aplicação do artigo 155.º acabará quando o próximo Governo catalão tomar posse.Todas as medidas foram previamente negociadas com o segundo maior partido espanhol, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que lidera a oposição ao Partido Popular (PP) e também com o Cidadãos (centro).A decisão deverá agora ser ratificada pelo senado espanhol (câmara alta) até ao fim do mês, muito provavelmente na próxima sexta-feira, 27 de outubro.