O presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, disse em Bruxelas, que o diálogo com Madrid se tornou "impossível", acrescentando que vai participar e respeitar o resultado das eleições regionais de 21 de dezembro.Puigdemont falava numa conferência de imprensa em Bruxelas, para onde viajou na segunda-feira acompanhado de outros cinco ex-membros do governo autónomo da Catalunha, destituídos na sequência da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola.

Autor: Lusa