O presidente destituído do governo catalão, Carles Puigdemont, viajou para Bruxelas, capital belga, revelaram esta segunda-feira fontes oficiais do Governo espanhol.A informação, avançada pelas agências noticiosas Efe e Associated Press, foi confirmada uma hora depois de o procurador-geral, José Manuel Maza, ter anunciado a acusação contra os principais membros do governo catalão por rebelião, sedição e fraude e contra a presidente do Parlamento regional e os membros da mesa que processaram a declaração de independência.Segundo o jornal espanhol 'La Vanguardia', além de Puigdemont, encontram-se também na Bélgica "outros membros do Governo destituído".

Autor: Lusa