Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de outubro de 2017

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, afirmou que "o Estado de Direito restaurará a legalidade na Catalunha", num tweet divulgado pouco depois da declaração unilateral de independência no parlamento regional catalão."Peço tranquilidade a todos os espanhóis. O Estado de Direito restaurará a legalidade na Catalunha", escreveu Rajoy numa mensagem assinada com as suas iniciais, MR. O Parlament, parlamento regional da Catalunha, aprovou a independência da região com 70 votos a favor, 10 contra e dois em branco, num parlamento de 135 deputados.O Senado de Espanha está a debater e deverá votar a suspensão da autonomia da Catalunha e a destituição dos dirigentes independentistas.

Autor: Lusa